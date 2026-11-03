शाजापुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मां-बेटे सहित पांच को आजीवन कारावास

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर : विशेष पाक्सो अदालत शाजापुर ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच दोषियों को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित मयंक उर्फ गोलू विश्वकर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी सारंगपुर रोड अकोदिया मंडी जिला शाजापुर, शाहदत उर्फ राजा उम्र 26 वर्ष निवासी अकोदिया मंडी जिला शाजापुर, अनस उर्फ अनीस खां उम्र 24 वर्ष निवासी संजय कालोनी अकोदिया जिला शाजापुर, दुर्गेश राठौर उम्र 28 वर्ष निवासी भागीरथ चौराहा शाजापुर, सुनीता राठौर उम्र 54 वर्ष निवासी भागीरथ चौराहा नगर शाजापुर को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है।

पीड़िता के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी मीडिया सेल प्रभारी/ जिला अभियोजन अधिकारी अजाक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि 26 जून 2025 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना शुजालपुर मंडी पर पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 30 जून को उसे पुलिस ने ढूंढ लिया।