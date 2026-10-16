शाजापुर में स्थाई मार्ग निरीक्षक ट्रॉली से टकराई गोवा एक्सप्रेस, रेलकर्मी की मौत, एक गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर : पश्चिम रेलवे ज़ोन के रतलाम मंडल में मक्सी-पीर उमरोद के पास ग्राम झोंकर रेलवे फाटक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे गोवा एक्सप्रेस ट्रेन ने स्थाई मार्ग निरीक्षक ट्राली को टक्कर मार दी। हादसे में एक रेलकर्मी की मौत हुई है और एक गंभीर घायल हुआ है।

दुर्घटना के कारण करीब आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौके पर पहुंची रेलवे की टीम ने कार्रवाई कर रेल यातायात सूचारू कराया। रेलवे द्वारा हादसे के कारणों की जांच कराई जा रही है।