MP Board: कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी राहत, बिना APAAR ID के भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, नलखेड़ा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल को अपने पुराने आदेश में संशोधन करने के लिए विवश होना पड़ा है, जिसके तहत इस बार कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म में अपार आईडी भरने के लिए राहत मिल गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समय सीमा में सभी स्टूडेंट की अपार आईडी नहीं बन सकी। इसके निर्माण में शुरुआत से जो तकनीकी परेशानियां सामने आईं वह 9 माह बाद भी दूर नहीं हो सकीं।

अक्तूबर 2024 में जारी हुआ आदेश जानकारी के अनुसार अपार आईडी बनाने का आदेश अक्टूबर 2024 को ही सभी स्कूलों को जारी हो चुका था। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एक शिक्षक की जिम्मेदारी भी तय की लेकिन आधार और समग्र आईडी के डेटा का सही मिलान न होने की वजह से यह काम समय सीमा में नहीं हो सका। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो नया संशोधित आदेश जारी किया है उसके तहत इस बार भरे जाने वाले परीक्षा आवेदन फॉर्म में अपार आईडी भरना अनिवार्य नहीं है।