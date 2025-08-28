मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Board: कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी राहत, बिना APAAR ID के भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म

    MP Board: मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म में अपार आईडी भरने के लिए राहत मिल गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समय सीमा में सभी स्टूडेंट की अपार आईडी नहीं बन सकी। इसके निर्माण में शुरुआत से जो तकनीकी परेशानियां सामने आईं वह 9 माह बाद भी दूर नहीं हो सकीं।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 07:21:24 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 07:21:24 PM (IST)
    MP Board: कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी राहत, बिना APAAR ID के भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म
    कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी राहत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नलखेड़ा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल को अपने पुराने आदेश में संशोधन करने के लिए विवश होना पड़ा है, जिसके तहत इस बार कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म में अपार आईडी भरने के लिए राहत मिल गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समय सीमा में सभी स्टूडेंट की अपार आईडी नहीं बन सकी। इसके निर्माण में शुरुआत से जो तकनीकी परेशानियां सामने आईं वह 9 माह बाद भी दूर नहीं हो सकीं।

    अक्तूबर 2024 में जारी हुआ आदेश

    जानकारी के अनुसार अपार आईडी बनाने का आदेश अक्टूबर 2024 को ही सभी स्कूलों को जारी हो चुका था। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एक शिक्षक की जिम्मेदारी भी तय की लेकिन आधार और समग्र आईडी के डेटा का सही मिलान न होने की वजह से यह काम समय सीमा में नहीं हो सका। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो नया संशोधित आदेश जारी किया है उसके तहत इस बार भरे जाने वाले परीक्षा आवेदन फॉर्म में अपार आईडी भरना अनिवार्य नहीं है।

    उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए हाई और हायर सेकंडरी परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश जारी किए थे। जिसके तहत मंडल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के फॉर्म में यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थाई शैक्षणिक आईडी (अपार आईडी) ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट को अनिवार्य किया गया था।

    यह भी पढ़ें- MP Board: APAAR ID के बिना भरे जाएंगे 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म, जानें क्यों लिया गया यह फैसला

    एक साल पहले ही शुरू हो चुका है काम

    इसे ध्यान में रखते हुए इस बार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 से 12वीं में भरे जाने वाले आवेदन पत्रों में अपार आईडी को वैकल्पिक किया गया है। वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगामी सत्र 2026-27 से उक्त व्यवस्था अनिवार्य होगी। बता दें कि अपार आईडी बनाने का काम एक साल पहले ही शुरू हो चुका है लेकिन क्षेत्र में कुछ छात्र-छात्राओं की अपार आईडी नहीं बन सकी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.