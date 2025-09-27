पहले मंत्री के कार्यक्रम में जेब काटी, फिर जज के बंगले से चुराई मोटरसाइकिल; शाजापुर में बड़ी वारदात

मोहित व्यास, नईदुनिया, शाजापुर। शहर के लालघाटी थाना क्षेत्र में गुरुवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की जेब कटी थी। बदमाशों ने जेब काटकर भाजपा कार्यकर्ता के 35 हजार रुपये उड़ा दिए थे। इस वारदात के कुछ समय बाद लालघाटी क्षेत्र में ही जज के बंगले से न्यायालय कर्मचारी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जब कटिंग और मोटरसाइकिल चोरी दोनों ही वारदात से जुड़े वीडियो भी सामने आए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों ही वारदात एक ही गिरोह के बदमाशों ने कि थी।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपितों की पहचान कर ली है। एक आरोपित को लालघाटी थाना पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। जज के बंगले से चोरी हुई न्यायालय कर्मचारी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है।

मोटरसाइकिल पुलिस को एक खेत में लावारिस हाल में मिली है। खास बात यह है कि इन दोनों वारदात को स्थानीय बदमाशों ने ही अंजाम दिया था और उन पर लालघाटी थाने में ही प्रकरण दर्ज है। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि बदमाशों पर पुलिस की निगरानी नहीं है और वह खुलेआम घूम कर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खेत से लावारिस हाल में बरामद मोटरसाइकिल लालघाटी थाना परिसर में कैमरे की निगरानी में खड़ी है। टीआई के यहां दूध देता था एक आरोपी खास बात यह भी है कि जज के बंगले से मोटरसाइकिल चोरी और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता की जेब काटने वाले बदमाशों में शामिल एक आरोपित लालघाटी थाने के टीआइ अर्जुन सिंह मुजाल्दे के यहां दूध देने जाता था। गत माह उस पर लालघाटी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण भी दर्ज हुआ था। टीआइ मुजाल्दे ने बताया कि उन्होंने उसे एक माह पहले ही दूध लेना बंद कर दिया है।