    'राहुल गांधी जवान बहन को चौराहे पर चूमते हैं, हमारी संस्‍कृति में तो बहन के घर का पानी तक नहीं पीते' - कैलाश विजयवर्गीय

    मेरे पिताजी घर से पानी का लोटा तक लेकर जाते थे। पर चुंबन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन है, जो अपनी जवान बहन-बेटी को बीच चौराहे पर चुंबन करता है। ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार तो विदेशी संस्कृति के हैं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 04:16:13 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 04:26:56 PM (IST)
    HighLights

    1. हमारे नेता प्रतिपक्ष जवान बहन को भी चौराहे पर चुंबन करते हैं।
    2. हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां बहन के घर का पानी नहीं पीते।
    3. मेरे पिताजी बहन के घर अपने घर से पानी का लोटा लेकर जाते थे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को शाजापुर में भाजपा द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए यहां उन्होंने केंद्र सरकार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा वह बोले कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जवान बहन को भी चौराहे पर चुंबन करते हैं। जबकि हम उसे संस्कृति के लोग हैं जहां बहन के घर का पानी तक नहीं पीते। मेरे पिताजी घर से पानी का लोटा तक लेकर जाते थे। पर चुंबन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन है, जो अपनी जवान बहन-बेटी को बीच चौराहे पर चुंबन करता है। ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार तो विदेशी संस्कृति के हैं।

    इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शाजापुर विधायक अरुण भीमावत के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी भी शामिल रहे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नवरात्र में मां राजराजेश्वरी मंदिर भी पहुंचे और यहां पर माता का पूजन किया।

