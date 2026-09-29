शाजापुर में कालापीपल के विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने हाथ छोड़कर चलाई बाइक, बाद में वीडियो जारी कर मांगी माफी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर : कालापीपल विधानसभा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह दोपहिया वाहन रैली में दोनों हाथ छोड़कर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने और तरह-तरह की प्रतिक्रिया आने के बाद विधायक चंद्रवंशी को गलती का एहसास हुआ।

उन्होंने वीडियो जारी कर बुलेट चलाते वक्त हाथ छोड़ने पर लोगों से माफी मांगी। कहा कि जोश और उत्साह में मेरे द्वारा दोनों हाथ छोड़ दिए गए थे। मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। यह कहना चाहता हूं हम सभी नियमों का पालन करें। मैं भी नियमों का पालन करता हूं किंतु यात्रा के दौरान मेरे द्वारा उत्साह में ऐसा किया गया। ऐसा कोई भी न करें। मेरे द्वारा कोई स्टंट नही किया गया, युवाओं के साथ उत्साह में यह हुआ था।