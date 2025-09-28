शाजापुर में व्यापारियों ने टमाटर खरीदने से किया इनकार, तो गुस्साए किसानों ने सड़क पर फेंककर लगाया जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। कलेक्टर बंगले के पास टंकी चौराहे पर रविवार सुबह सब्जी उत्पादक किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां बड़ी मात्रा में टमाटर सड़क पर फेंक दिए और जाम लगा दिया। दरअसल एक दिन पहले शनिवार को नगर पालिका की टीम ने हाट मैदान क्षेत्र से सब्जी क्रेता दुकानदारों का अस्थाई अतिक्रमण हटाया था। इसे लेकर दुकानदारों ने रविवार को किसानों के टमाटर आदि खरीदने से मना कर दिया।

दुकानदारों का कहना था कि उनके पास टमाटर आदि माल स्टॉक करने का स्थान नहीं बचा है। इससे परेशान होकर दुकानदार और किसान टंकी चौराहा पहुंचे और बड़ी मात्रा में रोड पर टमाटर फेंक कर जाम लगा दिया। करीब आधा घंटा किसान चौराहे पर जाम लगाकर खड़े रहे।

वहीं चौराहे पर हर तरफ टमाटर ही बिखरे दिखाई दिए। सूचना लगने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसके बाद एसडीएम मनीषा वास्कले, नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम मौके पर पहुंची और उन्होंने नाराज किसान और दुकानदारों से चर्चा की। इसके बाद किसान रोड से हटे। उचित भाव नहीं मिलने से भी नाराजगी प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि उन्हें किसी भी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। फिर चाहे प्याज हो, टमाटर हो या अन्य उपज। सोयाबीन की तो पहले से ही हालत खराब है। लंबे समय से परेशानी फल सब्जी मंडी संचालक को लेकर शहर में काफी समय से परेशानी और अव्यवस्था बनी हुई है। इसे लेकर पूर्व में भी किसान और दुकानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। आज भी प्रदर्शन के दौरान दुकानदार और किसानों ने कहा कि हम पहले भी समस्या समाधान की मांग कर चुके हैं।