    मध्य प्रदेश के शाजापुर में रविवार सुबह किसानों ने टमाटर कलेक्टर बंगले के पास टंकी चौराहे पर बिखेर दिए और जाम लगा दिया। दरअसल वे जिन सब्जी विक्रेताओं के पास टमाटर बेचने पहुंचे थे, उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। नगर पालिका ने शनिवार को सब्जी विक्रेताओं का अतिक्रमण हटाया था। इस पर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उनके पास रखने की जगह ही नहीं है।

    By Mohit Vyas
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 09:33:36 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 09:49:08 AM (IST)
    शाजापुर में व्यापारियों ने टमाटर खरीदने से किया इनकार, तो गुस्साए किसानों ने सड़क पर फेंककर लगाया जाम
    किसानों ने इस तरह टमाटरों को सड़क पर बिखेर दिया।

    1. शनिवार को नगर पालिका ने मैदान से दुकानदारों का हटाया था अतिक्रमण।
    2. दुकानदार बोले सब्जी रखने के लिए नहीं बची जगह, कैसे खरीदे इतने टमाटर।
    3. किसानों का कहना है कि उन्हें किसी भी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। कलेक्टर बंगले के पास टंकी चौराहे पर रविवार सुबह सब्जी उत्पादक किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां बड़ी मात्रा में टमाटर सड़क पर फेंक दिए और जाम लगा दिया। दरअसल एक दिन पहले शनिवार को नगर पालिका की टीम ने हाट मैदान क्षेत्र से सब्जी क्रेता दुकानदारों का अस्थाई अतिक्रमण हटाया था। इसे लेकर दुकानदारों ने रविवार को किसानों के टमाटर आदि खरीदने से मना कर दिया।

    दुकानदारों का कहना था कि उनके पास टमाटर आदि माल स्टॉक करने का स्थान नहीं बचा है। इससे परेशान होकर दुकानदार और किसान टंकी चौराहा पहुंचे और बड़ी मात्रा में रोड पर टमाटर फेंक कर जाम लगा दिया। करीब आधा घंटा किसान चौराहे पर जाम लगाकर खड़े रहे।

    naidunia_image

    वहीं चौराहे पर हर तरफ टमाटर ही बिखरे दिखाई दिए। सूचना लगने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसके बाद एसडीएम मनीषा वास्कले, नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम मौके पर पहुंची और उन्होंने नाराज किसान और दुकानदारों से चर्चा की। इसके बाद किसान रोड से हटे।

    उचित भाव नहीं मिलने से भी नाराजगी

    प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि उन्हें किसी भी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। फिर चाहे प्याज हो, टमाटर हो या अन्य उपज। सोयाबीन की तो पहले से ही हालत खराब है।

    naidunia_image

    लंबे समय से परेशानी

    फल सब्जी मंडी संचालक को लेकर शहर में काफी समय से परेशानी और अव्यवस्था बनी हुई है। इसे लेकर पूर्व में भी किसान और दुकानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। आज भी प्रदर्शन के दौरान दुकानदार और किसानों ने कहा कि हम पहले भी समस्या समाधान की मांग कर चुके हैं।

    naidunia_image

    किंतु अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं और समस्या का समाधान नहीं होता है। इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए नए स्थान पर फल सब्जी मंडी बनाई जानी है। किंतु तब तक दुकानदारों का कहना है कि उन्हें टंकी चौराहा स्थित सब्जी मंडी परिसर में खरीददारी करने दी जाए।

