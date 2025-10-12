Ladli Behna Yojana की 29वीं किस्त जारी, महिलाओं के खाते में आए पैसे, ऐसे चेक करें स्टेटस

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रविवार 12 अक्टूबर को 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1541 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से भेज दिए हैं। श्योपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने 98.87 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद श्योपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिले को करोड़ों की सौगातें दीं। उन्होंने 559.27 करोड़ रुपये के निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन में एक क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की।
मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्योपुर की पावन धरती पर आकर उन्हें ऐसा लगा जैसे शिवनगरी में महाशिवरात्रि का उत्सव हो। उन्होंने माता-बहनों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि बहनों की दिवाली आज ही मन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा आज बटन दबाकर हमने एक क्लिक में 1 करोड़ 26 लाख बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपये भेजे हैं। यह हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि भाजपा सरकार में अब 32 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं।
लाडली बहना योजना की 1. 26 करोड़ लाभार्थियों को दिवाली गिफ्ट मिल गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं के खाते में 1541 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल https://cmladlibahna.mp.gov.in/home.aspx पर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने शहर में करीब तीन किलोमीटर लंबे रोड शो के माध्यम से जनता का अभिवादन किया। जयस्तंभ चौक, गांधी पार्क, मुख्य बाजार और गणेश बाजार से गुजरते रोड शो के दौरान जगह-जगह फूलों की वर्षा की गई। मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में जन-जागरण और विकास की नई धारा शुरू की है। किसान, बहनें, नौजवान और मजदूर—हर वर्ग के उत्थान के लिए वे लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आगमन अपने आप में एक बड़ी घटना है, लेकिन उनकी सरलता उन्हें जनता के और करीब लाती है।