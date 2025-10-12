Ladli Behna Yojana की 29वीं किस्त जारी, महिलाओं के खाते में आए पैसे, ऐसे चेक करें स्टेटस

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रविवार 12 अक्टूबर को 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1541 करोड़ रुपये स‍िंगल क्‍ल‍िक के माध्‍यम से भेज द‍िए हैं। श्योपुर जिले में आयोज‍ित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने 98.87 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भी लोकार्पण क‍िया।

लाडली बहना योजना की 29वीं क‍िस्‍त जारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद श्योपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिले को करोड़ों की सौगातें दीं। उन्होंने 559.27 करोड़ रुपये के निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन में एक क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की।

बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपये भेजे मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्योपुर की पावन धरती पर आकर उन्हें ऐसा लगा जैसे शिवनगरी में महाशिवरात्रि का उत्सव हो। उन्होंने माता-बहनों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि बहनों की दिवाली आज ही मन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा आज बटन दबाकर हमने एक क्लिक में 1 करोड़ 26 लाख बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपये भेजे हैं। यह हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि भाजपा सरकार में अब 32 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं। पोर्टल पर जाकर चेक करें स्टेटस लाडली बहना योजना की 1. 26 करोड़ लाभार्थ‍ियों को द‍िवाली ग‍िफ्ट म‍िल गया है। मुख्‍यमंत्री डॉक्‍टर मोहन यादव ने मह‍िलाओं के खाते में 1541 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर द‍िए हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल https://cmladlibahna.mp.gov.in/home.aspx पर स्‍टेटस चेक कर सकते हैं।