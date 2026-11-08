श्योपुर के रन्नोद गांव में आधी रात घर के अंदर घुसा मगरमच्छ, आटे की कोठी के पास बैठे देख उड़े होश

नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। रन्नोद गांव में मगरमच्छों की आमद थमने का नाम नहीं ले रही है। आठ दिन पहले हुई घटना के बाद शनिवार तड़के एक बार फिर एक मगरमच्छ गांव में घुस गया। इस बार तो वह किसान के घर के अंदर तक पहुंच गया। गनीमत यह रही कि, उसके जबडे में कोई फंस पाता, उससे पहले ही ग्रामीण की नजर मगरमच्छ पर पड़ गई।इस वजह से उसका पूरा परिवार सचेत हो गया। इससे कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई।

सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू करके चंबल नदी में छोड द दिया है। ग्रामीण मगरमच्छों की आमद से डरे हुए हैं। शनिवार को तड़के 3:45 बजे मकान में पहुंचा मगरमच्छ ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई है कि, शनिवार की अलग सुबह करीब 3:45 बजे रन्नोद गांव निवासी काशीराम-मांगीलाल के मकान के अंदर आटे की कोठी के पास एक मगरमच्छ कहीं से घुस गया। मवेशियों के लिए चारा डालने के लिए जागे किसान की नजर जैसे ही मगरमच्छ पर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने खुद को मगरमच्छ से बचाते हुए अपने स्वजन को भी सचेत कर दिया और एक-एक करके घर के बाहर निकाल दिया।