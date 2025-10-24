सगाई तोड़ने पर विवाद में दो पक्षों में चलीं लाठियां, छह लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर: मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रामबाडी में बीती शाम दो पक्षों के बीच सगाई तोड़ने को लेकर विवाद हो गया। जिसमें दोनों ओर से लाठी-डंडे चलाए गए। इस झड़प में दो महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस के अनुसार ग्राम रामबाडी निवासी श्यामसुंदर बंजारा ने अपनी पौती का रिश्ता बचपन में गांव के ही गिर्राज बंजारा के परिवार के एक लड़के से तय किया था। अब पौती कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रही है और शादी योग्य हुई। लड़के पक्ष ने श्यामसुंदर से विवाह की मांग की, लेकिन पौती ने बचपन के रिश्ते को नकार दिया। इस पर श्यामसुंदर ने रिश्ता तोड़ने का साफ कह दिया। इसी विवाद के चलते दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। इसमें श्यामसुंदर पक्ष से श्यामसुंदर बंजारा, महावीर बंजारा, लक्ष्मण बंजारा, और गिर्राज पक्ष से गिर्राज बंजारा, सोना बाई, रामपति बाई घायल हुए। टीआई पप्पू सिंह यादव ने बताया कि दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज की है। श्यामसुंदर की शिकायत पर सीताराम, नारायण, गुलाब और सरवन बंजारा के खिलाफ और गिर्राज की शिकायत पर सुंदर, चिरोंजी और प्रकाश बंजारा के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।