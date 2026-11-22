नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। कार्तिक पूर्णिमा पर चंबल, सीप और बनास सहित तीन नदियों के पवित्र संगम स्थल रामेश्वर धाम में लगने वाले तीन दिवसीय मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 24 से 26 नवंबर तक आयोजित होने वाले मेले में मध्यप्रदेश और राजस्थान से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालु मेला शुरु होने से एक दिन पहले ही यहां आना शुरु कर देते हैं।

इसे देखते हुए प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ कार्तिकेय जायसवाल और पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने शनिवार को रामेश्वर त्रिवेणी संगम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने घाटों पर सुरक्षा, स्नान व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आगमन कल से होगा श्रद्धालुओं का निरीक्षण के दौरान प्रभारी कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं का आगमन 23 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा, इसलिए मेले से पहले सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर ली जाएं। संगम घाटों पर की गई बैरिकेडिंग, स्नान के लिए निर्धारित स्थानों और सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से अवलोकन किया गया। नदी में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी। इसके अलावा मेला स्थल पर फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य शिविर और एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने नाव संचालकों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट पहनाए बिना नाव में नहीं बैठाया जाए। नावों में सुरक्षा के लिए रस्सी, ट्यूब सहित अन्य जरूरी संसाधन रखने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधिकारियों को मेले के दौरान पर्याप्त बल तैनात करने और लगातार निगरानी बनाए रखने को कहा। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एसडीओपी आनंद कुमार राय, तहसीलदार दीपेश धाकड़, जनपद पंचायत सीईओ अभिषेक त्रिवेदी, मानपुर थाना प्रभारी सतीश दुबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।