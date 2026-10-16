प्रेमिका से विवाद के बाद चंबल नदी में कूदा युवक, पुलिस और मोटरबोट कर्मियों ने बचाई जान

नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। प्रेमिका से विवाद के बाद एक युवक ने चंबल नदी में छलांग लगा दी। घटना से पाली पुल पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। युवक को नदी में कूदता देख पुलिस और मोटरबोट कर्मियों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पूछताछ में युवक ने पुलिस को बताया कि प्रेमिका से विवाद के कारण उसने यह कदम उठाया।

पाली पुल की है घटना