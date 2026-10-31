कूनो में चीता शावक शिकार मामले में रेंजर और डिप्टी रेंजर सहित 10 वनकर्मी सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क की मादा चीता निर्वा के 19 माह के शावक के शिकार के मामले में पुलिस व वन विभाग की टीमें आसपास के गांवों में संदिग्धों की धरपकड़ कर रही हैं। श्योपुर जिले के मढा और नितनमास गांवों से 25 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इनके पास से दो भरमार बंदूकें (बंदूक की नली के आगे के हिस्से से बारूद लोड किया जाता है) जब्त की गई हैं, जिनका प्रयोग शिकार करने में होता है। वहीं, डिप्टी रेंजर सहित मुरैना जिले के 10 वनकर्मियों को निलंबित कर दिया है। देर रात इनके खिलाफ पीओआर (प्रीमिलरी आफेंस रिपोर्ट) दर्ज की गई है।

मढा गांव की कुछ महिलाएं मुरैना जिले के पहाड़गढ़ थाने पहुंचीं शुक्रवार को मढा गांव की कुछ महिलाएं मुरैना जिले के पहाड़गढ़ थाने पहुंचीं। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग की टीम उनके घरों में घुसी और मारपीट कर पुरुष सदस्यों को अपने साथ ले गई। उनके स्वजन को कहां रखा गया है, इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है। इस घटनाक्रम के बाद संदिग्धों को पकड़ने की कार्रवाई चर्चा में आ गई है। जांच से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि कुछ अहम सुराग मिले हैं। दो-तीन दिनों के अंदर कामयाबी मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वन मंत्री ने ली अधिकारियों से जानकारी वन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, चीते के शिकार मामले में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सीधे जानकारी ले रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो काल के माध्यम से ग्वालियर-चंबल के वन और पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई और चीतों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली है।