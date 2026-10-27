सैटेलाइट कॉलर, ट्रैकिंग टीम के बाद भी कूनो में घुस गए शिकारी, श्योपुर में चीता शावक को मारी गोली, चीता प्रोजेक्ट में पहली घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क से बाहर घायलावस्था में मिले मादा चीता निर्वा के 19 माह के शावक की मौत हो गई। उसको गोली मारी गई थी। शावक के शरीर में पांच छर्रे मिले। इसमें एक छर्रा फेफड़े के पास मिला। फेफड़े के आसपास के ऊतकों के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने से चीता शावक की मौत हुई। चीता पुनर्वास परियोजना शुरू होने के चार वर्षों में इस तरह की यह पहली घटना है।

एक्स-रे और सीटी स्कैन में खुला राज पीसीसीएफ, वाइल्ड लाइफ डॉ. समीता राजोरा ने बताया कि सोमवार को कूनो पार्क के बाहर विजयपुर वन परिक्षेत्र में शावक के घायल अवस्था में मिलने पर किए गए एक्स-रे में उसके शरीर के भीतर अलग-अलग जगहों पर कई बाहरी वस्तुएं यानी फारेन बॉडी पाई गईं।

विशेषज्ञों से परामर्श के बाद विस्तृत जांच और गहन उपचार के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के सर्जरी एवं रेडियोलाजी विभाग में उसे शिफ्ट किया गया। सीटी स्कैन में पता चला कि कई बाहरी वस्तुओं ने उसके आंतरिक अंगों, मांसपेशी-हड्डी तंत्र और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाया है। जबलपुर में हुई आपातकालीन सर्जरी, 5 पेलेट्स निकले जबलपुर में शावक की आपातकालीन सर्जरी की गई, जिसके दौरान उसके शरीर से पांच छर्रे यानी फायरआर्म पेलेट्स निकाले गए। इसके बावजूद शावक को बचाया नहीं जा सका। फेफड़े के पास मिला छर्रा सबसे घातक साबित हुआ। फेफड़े के आसपास के ऊतकों के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने से उसकी मौत हो गई।