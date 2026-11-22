नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। जंगल से निकलकर सड़क पर आए तेंदुआ को देखते ही बाइक सवार के हाथ-पैर फूल गए,वह इतना ज्यादा डर गया कि, तेंदुआ को देखते ही उसकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद अगरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच शुरू कर दी है।

अगरा थाना क्षेत्र के बर्रेड़ गांव का है मामला