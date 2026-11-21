नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। चंबल का पानी किस रास्ते से राजस्थान पहुंच रहा है और मध्यप्रदेश के हिस्से में इसकी आपूर्ति क्यों घट रही है, इसका जवाब तलाशने के लिए जल संसाधन विभाग के अफसरों ने राजस्थान सीमा तक पड़ताल की। करीब 130 किलोमीटर के निरीक्षण में नहर के पानी की निकासी को लेकर कई चौंकाने वाली स्थितियां सामने आई हैं।

जांच में पता चला कि निर्धारित मात्रा में पानी मिलने के बावजूद मध्यप्रदेश को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा। राजस्थान की ओर जगह-जगह पंप लगाकर पानी उठाया जा रहा है। हालात यह हैं कि 3900 क्यूसेक की जगह मप्र को महज 1900 क्यूसेक पानी मिल रहा है।

नहर के 12 गेट बंद मिले विभागीय अधिकारियों ने नहर के 14 गेटों की जांच की, जिनमें 12 बंद मिले। इसके बावजूद सीमा के दूसरी ओर पानी की निकासी जारी थी। नहर किनारे 100 से 200 मीटर के अंतराल पर लगाए गए पंपों के जरिए पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्य नहर से लेकर माइनर शाखाओं तक क्षमता से अधिक निकासी और अतिरिक्त पाइपलाइन भी जांच के दायरे में आई हैं। जीपीएस तस्वीरों से जुटाए सबूत निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने केवल मौके की स्थिति नहीं देखी, बल्कि जीपीएस लोकेशन वाली तस्वीरें, वीडियो और अन्य साक्ष्य भी जुटाए। इन्हें राजस्थान के अधिकारियों को सौंपा गया है। जांच में मूल डिजाइन से अलग अतिरिक्त पाइप और संरचनाएं बनाकर पानी निकालने के मामले भी सामने आए। इससे नहर की निर्धारित जल वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।