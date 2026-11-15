श्योपुर में खैर की अवैध कटाई रोकने गई वन विभाग की टीम पर लकड़ी तस्करों ने चलाई गोली, मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। जंगल में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर लकड़ी तस्करों ने हमला कर दिया। आरोप है कि कटाई में जुटे लोगों ने वनकर्मियों को घेरने का प्रयास करते ही हमलावरों ने देशी कट्टों से दो गोलियां दाग दीं और जान से मारने की धमकी दी। अचानक हुई फायरिंग से वन अमले में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, टीम ने मौके से पेड़ों की कटाई में इस्तेमाल होने वाली दो मशीन और एक बैटरी जब्त कर ली।

मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर पुलिस में एफआईआर की कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। वन परिक्षेत्र विजयपुर पूर्व की नितनवास बीट की घटना वन विभाग के अनुसार, घटना सामान्य वन मंडल के वन परिक्षेत्र विजयपुर पूर्व की नितनवास बीट की है। यहां खैर के पेड़ों की अवैध कटाई की सूचना मिलने पर वनकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे। वहां करीब पांच व्यक्ति दो चेनशा मशीन और बैटरी की मदद से पेड़ों को काटते मिले। इनमें सुगर सिंह पुत्र सोबरन गुर्जर और मातादीन पुत्र सोबरन गुर्जर निवासी ग्राम मरा, थाना पहाड़गढ़, तहसील जौरा, जिला मुरैना की पहचान हुई।

फायर ठोकेने काद जान से मारने की दी धमकी वन अमले ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपियों ने कथित तौर पर देशी कट्टों से दो फायर किए और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 375/01, दिनांक 13 नवंबर 2026 दर्ज किया गया है। आरोपितों के विरुद्ध थाना पहाड़गढ़ में एफआइआर दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। दो हेक्टेयर जंगल में अतिक्रमण की कोशिश नाकाम इधर, वन सुरक्षा पखवाड़े (12 से 24 नवंबर) के तहत वन परिक्षेत्र बुढेरा की पिपरानी बीट में भी वन अमले ने अतिक्रमण की कोशिश नाकाम की। वनचौकी प्रभारी एवं उपवनक्षेत्रपाल सत्यप्रकाश गौड़ के नेतृत्व में गश्त के दौरान करीब दो हेक्टेयर वनभूमि पर लकड़ी के खंभे गाड़कर तीन कतारों में कांटेदार तार की बाड़ लगाई गई मिली। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से तार जब्त किया और अतिक्रमण के प्रयास को हटवा दिया।