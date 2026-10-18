ग्वालियर हादसे ने उजाड़ा श्योपुर का परिवार, बेकाबू ट्रक ने छीनी 15 साल के बेटे और ताऊ की जान, माता-पिता गंभीर

नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। बीती रात्रि में ग्वालियर के पास शीतला माता के मंदिर पर हुए भीषण हादसे में जान गंवाने वालों में दो लोग श्योपुर जिले के थे। दोनों एक ही परिवार के थे। रिश्ते में ताऊ व भतीजे थे। इस हादसे में मृतकों के दो परिजन भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती किया है। रविवार को दोनों मृतकों के शवों को सहसराम लाया गया है, जिनका कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा।