Sheopur: ढाई साल के बच्चे को लेकर तहसील के सामने भिड़ गए पति-पत्नी, जमकर चले लात-घूंसे और चप्पलें

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। विजयपुर कस्बे में तहसील कार्यालय के सामने गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक पति पत्नी और उनके परिवार के लोगों के बीच विवाद हो गया और उनके बीच जमकर लात घूंसे और चप्पलें चल गईं। यह विवाद मां के साथ रह रहे ढाई साल के बच्चे को पिता के द्वारा जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की बात को लेकर हुआ। इस विवाद का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस मामले में विजयपुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस मारपीट की एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक ग्राम मढा निवासी पिंकी कुशवाह और ग्राम बाढखेडा निवासी भारती कुशवाह आपस में पति पत्नी हैं। लेकिन इनके बीच पिछले तीन साल से दहेज एक्ट और भरण पोषण का मामला विजयपुर के न्यायालय में चल रहा है। इसलिए ढाई साल का बालक अपनी मां भारती के साथ रह रहा है। गुरुवार को भारती कुशवाह अपने पिता और बच्चे के साथ कुछ सामान की खरीदारी करने के लिए विजयपुर आई थी। जिन्हें तहसील के सामने पति पिंकी कुशवाह और उसके परिवार व रिश्तेदार मिल गए। जिन्होंने कोर्ट में चल रहे विवाद में राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया।