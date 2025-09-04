मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Sheopur: ढाई साल के बच्चे को लेकर तहसील के सामने भिड़ गए पति-पत्नी, जमकर चले लात-घूंसे और चप्पलें

    MP News: मध्य प्रदेश के श्योपुर के विजयपुर कस्बे में तहसील कार्यालय के सामने गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक पति पत्नी और उनके परिवार के लोगों के बीच विवाद हो गया और उनके बीच जमकर लात घूंसे और चप्पलें चल गईं। यह विवाद ढाई साल के बच्चे को लेकर हुआ।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 09:04:18 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 09:04:18 PM (IST)
    Sheopur: ढाई साल के बच्चे को लेकर तहसील के सामने भिड़ गए पति-पत्नी, जमकर चले लात-घूंसे और चप्पलें
    तहसील के सामने भिड़ गए पति-पत्नी (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. बच्चे को अपने साथ रखने की बात पर विवाद
    2. श्योपुर के विजयपुर कस्बे का मामला
    3. पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। विजयपुर कस्बे में तहसील कार्यालय के सामने गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक पति पत्नी और उनके परिवार के लोगों के बीच विवाद हो गया और उनके बीच जमकर लात घूंसे और चप्पलें चल गईं। यह विवाद मां के साथ रह रहे ढाई साल के बच्चे को पिता के द्वारा जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की बात को लेकर हुआ। इस विवाद का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस मामले में विजयपुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस मारपीट की एफआईआर दर्ज कर ली है।

    पुलिस के मुताबिक ग्राम मढा निवासी पिंकी कुशवाह और ग्राम बाढखेडा निवासी भारती कुशवाह आपस में पति पत्नी हैं। लेकिन इनके बीच पिछले तीन साल से दहेज एक्ट और भरण पोषण का मामला विजयपुर के न्यायालय में चल रहा है। इसलिए ढाई साल का बालक अपनी मां भारती के साथ रह रहा है। गुरुवार को भारती कुशवाह अपने पिता और बच्चे के साथ कुछ सामान की खरीदारी करने के लिए विजयपुर आई थी। जिन्हें तहसील के सामने पति पिंकी कुशवाह और उसके परिवार व रिश्तेदार मिल गए। जिन्होंने कोर्ट में चल रहे विवाद में राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया।

    लड़ाई के दौरान जख्मी हो गए पति-पत्नी

    इसी दौरान भारती की गोद से उसके बच्चे को पति पिंकी जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन भारती ने बच्चे को ले जाने का विरोध करते हुए साफ कह दिया कि बच्चा मेरे साथ ही रहेगा। इसके बाद दोनो पक्षों के बीच शुरू हुई गाली गलौच देखते ही देखते विवाद में बदल गई और दोनों तरफ से लात घूंसे और चप्पलें चल गईं। इस दौरान एक तरफ से पत्नी भारती और उसका पिता शिवसिंह कुशवाह जख्मी हो गया।

    यह भी पढ़ें- CG Crime: पत्नी पर चरित्र शक में हैवान बना पति, कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, बच्चों ने देखा खौफनाक मंजर

    पुलिस ने दर्ज किया क्रॉस मामला

    वहीं दूसरी तरफ से पति पिंकी कुशवाह चोटिल हो गया। विजयपुर थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में पति पिंकी कुशवाह की रिपोर्ट पर उसकी पत्नी भारती, ससुर शिव सिंह तथा रिश्तेदार भरत कुशवाह तथा पत्नी भारती कुशवाह की रिपोर्ट पर उसके पति पिंकी कुशवाह, ससुर महेश कुशवाह, जीजा नरेश व जीजा के भाई चीमा कुशवाह के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत क्रॉस मामला दर्ज कर लिया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.