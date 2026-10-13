श्योपुर में घरेलू हिंसा के तीन मामले: तलाक मांगने पर पति से मारपीट, दहेज और खाना खराब बनाने पर विवाहिताओं को पीटा

नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। वीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मढ़ा में पति द्वारा तलाक की बात कहने पर विवाद हो गया। आरोप है कि पत्नी ने अपने स्वजन के साथ मिलकर पति के साथ मारपीट कर दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, फरियादी प्रेमसिंह कुशवाह उम्र 26 साल निवासी ग्राम मढ़ा, थाना विजयपुर ने दर्ज शिकायत में बताया कि 9 अक्टूबर को दोपहर करीब दो बजे वह अपने घर के सामने था। इसी दौरान तलाक की बात को लेकर उसकी पत्नी मधु कुशवाह, गिर्राज कुशवाह और लक्ष्मी कुशवाह से विवाद हो गया।

आरोप है कि तीनों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर वीरपुर थाना पुलिस ने पत्नी मधु कुशवाह सहित तीनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खाना अच्छा नहीं बनाने की बात पर विवाहिता से मारपीट जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लीलधा निवासी विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से की गई शिकायत में फरियादी अंकिता रावत उम्र 20 साल ने बताया कि, 8 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे खाना अच्छा नहीं बनाने की बात को लेकर पति देशराज रावत, रामहेत रावत और मुट्टो रावत ने उसके साथ गाली-गलौज की। जब विरोध किया तो मारपीट कर दी। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।