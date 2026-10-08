शराब के नशे में स्कूल जा रहा था शिक्षक, बाइक से गिरा; ग्रामीणों ने उठाकर संभाला
श्योपुर समाचार: शराब के नशे में धुत्त शिक्षक दिलीप जाटव ने इतनी अधिक शराब पी रखी थी कि वह स्कूल पहुंचने से पहले ही पार्वती बड़ौदा गांव के पास बीच सड़क प...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 09:44:01 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 09:44:47 PM (IST)
बाइक से गिरकर बेहोश हुआ नशे में धुत्त शिक्षक। नईदुनिया
HighLights
- स्कूल पहुंचने से पहले सड़क पर गिरा शिक्षक
- ग्रामीणों ने बीईओ को दी सूचना
- जांच के बाद कार्रवाई की बात
नईदुनिया न्यूज, श्योपुर (विजयपुर)। बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभालने वाले शिक्षक यदि शराब के नशे में धुत्त होकर शिक्षा का पाठ पढ़ने लगे तो स्थिति क्या होगी। शिक्षा विभाग को कलंकित करने वाला ऐसा ही एक मामला खंड शिक्षा केन्द्र विजयपुर के अंतर्गत आने वाले संकुल केंद्र अगरा के प्राथमिक विद्यालय देहरी का सामने आया है, जहां पदस्थ शिक्षक ग्रामीणों को नशे की हालात में सड़क पर मिला।
नशे में धुत्त दिलीप जाटव बाइक से जा रहा था स्कूल
जानकरी के अनुसार प्राथमिक विधायक देहरी में पदस्थ शिक्षक दिलीप जाटव गुरुवार की सुबह बाइक से अपने स्कूल जा रहा था, शराब के नशे में धुत्त शिक्षक ने इतनी अधिक शराब पी रखी थी कि वह स्कूल पहुंचने से पहले ही पार्वती बड़ौदा गांव के पास बीच सड़क पर बाइक से गिर गया।
जब ग्रामीणों ने उसकी हालतत देखी से तो से सड़क से उठाकर एक तरफ कर दिया। शिक्षक की यह स्थिति देखकर ग्रामीणों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षक की नशे की हालात से विजयपुर बीईओ को अवगत कराया गया।
यदि शिक्षक ऐसी स्थिति में मिला है, तो इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - अशोक डंडोतिया, बीईओ, विजयपुर