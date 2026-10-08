शराब के नशे में स्कूल जा रहा था शिक्षक, बाइक से गिरा; ग्रामीणों ने उठाकर संभाला

नईदुनिया न्यूज, श्योपुर (विजयपुर)। बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभालने वाले शिक्षक यदि शराब के नशे में धुत्त होकर शिक्षा का पाठ पढ़ने लगे तो स्थिति क्या होगी। शिक्षा विभाग को कलंकित करने वाला ऐसा ही एक मामला खंड शिक्षा केन्द्र विजयपुर के अंतर्गत आने वाले संकुल केंद्र अगरा के प्राथमिक विद्यालय देहरी का सामने आया है, जहां पदस्थ शिक्षक ग्रामीणों को नशे की हालात में सड़क पर मिला।

नशे में धुत्त दिलीप जाटव बाइक से जा रहा था स्कूल जानकरी के अनुसार प्राथमिक विधायक देहरी में पदस्थ शिक्षक दिलीप जाटव गुरुवार की सुबह बाइक से अपने स्कूल जा रहा था, शराब के नशे में धुत्त शिक्षक ने इतनी अधिक शराब पी रखी थी कि वह स्कूल पहुंचने से पहले ही पार्वती बड़ौदा गांव के पास बीच सड़क पर बाइक से गिर गया।