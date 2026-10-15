श्योपुर में टला बड़ा हादसा: बेकाबू होकर खाई में पलटी कार, बाल-बाल बचा ड्राइवर

नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। शहर के बायपास रोड पर के नाले के पास एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से उतरकर खाई में जाकर पलट गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई अप्रिय घटना नुहीं हुई।

संतुलन बिगड़ा और खाई में जाकर पलट गई बस