श्योपुर में दूसरे का ट्रैक्टर-ट्रॉली अपना समझ ले गया किसान, 16 घंटे बाद लौटाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। जिले की जैदा कृषि उपज मंडी में ट्रैक्टर-ट्रॉली की अदला-बदली का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक किसान दूसरे किसान का ट्रैक्टर-ट्रॉली अपना समझकर ले गया और करीब 16 घंटे तक उसे लेकर घूमता रहा। जब ट्रैक्टर वापस लौटाया गया तो उसमें रखी धान की मात्रा 6 क्विंटल कम होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित किसान ने मंडी में जमकर हंगामा किया।

एक जैसे ट्रैक्टर से हुआ कन्फ्यूजन जानकारी के अनुसार, मंडी परिसर में खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में एक जैसे वाहन होने के कारण किसान ने गलती से दूसरे की ट्रॉली को अपनी समझ लिया और लेकर चला गया। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रैक्टर एक जैसे दिखने के कारण यह भ्रम की स्थिति बनी। किसान को अहसास ही नहीं हुआ कि वह दूसरे का वाहन ले जा रहा है।