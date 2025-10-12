Ladli Behna Yojana Kist: लाड़ली बहनों के बैंक अकाउंट में आज आएगी योजना की 29वीं किस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। दीपावली के त्योहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर के मेला मैदान पर आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। वह यहां प्रदेश की लगभग एक करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 29वीं किस्त के 1541 करोड़ रुपये की राशि का डालेंगे।

मेला ग्रांउड पर आयोजित कार्यक्रम से श्योपुर जिले के 98.87 करोड़ के विकास कार्यो का लोकार्पण करेंगे तथा 460.40 करोड़ के निर्माण तथा विकास कार्यो का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। एनआरएलएम अंतर्गत संचालित स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 30 करोड़ 12 लाख रुपये की सीसीएल राशि का चेक सौपेंगे।