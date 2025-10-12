Ladli Behna Yojana Kist: लाड़ली बहनों के बैंक अकाउंट में आज आएगी योजना की 29वीं किस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। दीपावली के त्योहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर के मेला मैदान पर आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। वह यहां प्रदेश की लगभग एक करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 29वीं किस्त के 1541 करोड़ रुपये की राशि का डालेंगे।
मेला ग्रांउड पर आयोजित कार्यक्रम से श्योपुर जिले के 98.87 करोड़ के विकास कार्यो का लोकार्पण करेंगे तथा 460.40 करोड़ के निर्माण तथा विकास कार्यो का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। एनआरएलएम अंतर्गत संचालित स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 30 करोड़ 12 लाख रुपये की सीसीएल राशि का चेक सौपेंगे।
मुख्यमंत्री 460.40 करोड़ रुपये की लागत से 26 विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डा. यादव 98.87 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए 14 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इनमें प्रेमसर–हिरनीखेड़ा–मूढ़ला मार्ग का उन्नयन (59.78 करोड़), अकोरिया, खैरघटा, हिरनीखेड़ा, पच्चीपुरा, मेखड़ी, सलापुरा में विद्युत सब स्टेशन निर्माण, आदिवासी छात्रावास, विद्यालय भवन और मल्टीपरपज सेंटर, तथा कई ग्रामों में नल-जल योजनाएं शामिल हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को 30 करोड़ 12 लाख रुपये की सीसीएल राशि का चेक सौंपेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के हितग्राहियों को लाभ वितरित करेंगे।