मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Ladli Behna Yojana Kist: लाड़ली बहनों के बैंक अकाउंट में आज आएगी योजना की 29वीं किस्त

    Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश के श्योपुर में आज लाड़ली बहना सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम से सिंगल क्लिक के माध्यम से एक करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 29वीं किस्त 1541 करोड की राशि का डालेंगे। दीपावली के पहले लाड़ली बहनों को यह तोहफा मिलेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 11:12:12 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 11:17:35 AM (IST)
    Ladli Behna Yojana Kist: लाड़ली बहनों के बैंक अकाउंट में आज आएगी योजना की 29वीं किस्त
    सीएम डॉ. मोहन यादव लाड़ली बहनों के बैंक अकाउंट में भेजेंगे रुपये। फाइल फोटो

    HighLights

    1. लाड़ली बहना योजना की अक्टूबर महीने की किस्त आज आएगी।
    2. एमपी के श्योपुर में आयोजित किया जा रहा लाड़ली बहना सम्मेलन।
    3. दीपावली से पहले महिलाओं के अकाउंट में आएगी योजना की किस्त।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। दीपावली के त्योहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर के मेला मैदान पर आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। वह यहां प्रदेश की लगभग एक करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 29वीं किस्त के 1541 करोड़ रुपये की राशि का डालेंगे।

    मेला ग्रांउड पर आयोजित कार्यक्रम से श्योपुर जिले के 98.87 करोड़ के विकास कार्यो का लोकार्पण करेंगे तथा 460.40 करोड़ के निर्माण तथा विकास कार्यो का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। एनआरएलएम अंतर्गत संचालित स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 30 करोड़ 12 लाख रुपये की सीसीएल राशि का चेक सौपेंगे।


    98.87 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण

    मुख्यमंत्री 460.40 करोड़ रुपये की लागत से 26 विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डा. यादव 98.87 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए 14 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इनमें प्रेमसर–हिरनीखेड़ा–मूढ़ला मार्ग का उन्नयन (59.78 करोड़), अकोरिया, खैरघटा, हिरनीखेड़ा, पच्चीपुरा, मेखड़ी, सलापुरा में विद्युत सब स्टेशन निर्माण, आदिवासी छात्रावास, विद्यालय भवन और मल्टीपरपज सेंटर, तथा कई ग्रामों में नल-जल योजनाएं शामिल हैं।

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को 30 करोड़ 12 लाख रुपये की सीसीएल राशि का चेक सौंपेंगे। साथ ही विभिन्न योजनाओं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के हितग्राहियों को लाभ वितरित करेंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.