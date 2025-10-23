जंगली सुअर के बच्चे के पीछे दौड़ लगाते दिखे चीते, गांव वाले बनाने लगे वीडियो

श्योपुर। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के जंगल में घूम रहे चीते अब आबादी वाले क्षेत्रों में भी विचरण करते आसानी से देखे जा रहे हैं। गांववाले इनका वीडियो बनाकर वायरल भी कर रहे हैं। निमोदा गांव के अलावा आवदा और ककरधा के बीच भाटपुरा के पास की सड़क पर चीतों का झुंड दिखा है।

इस बीच, चीतों का एक रोचक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चीते जंगली सुअर के बच्चे के साथ अठखेलियां कर रहे हैं। कभी वह उसके पीछे दौड़ते हैं, तो कभी पंजे से छूना चाह रहे हैं। यह शावक मादा चीता गामिनी के बताए गए हैं। कूनो में इस समय 24 चीते हैं, जिसमें से 16 खुले जंगल में हैं। कूनो प्रबंधन के अधिकारियों के अनुसार, चीतों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन सर्विलांस का उपयोग किया जा रहा है।