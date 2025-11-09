मेरी खबरें
    MP Crop Damage Protest: श्योपुर जिले में बेमौसम बारिश से सैकड़ों हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों की स्थिति बेहद खराब है। इसी को लेकर किसान कांग्रेस ने जिला मुख्यालय स्थित पटेल चौक पर धरना शुरू किया। विधायक बाबू जंडेल ने आरोप लगाया कि सरकार आपदा के समय किसानों के बीच नहीं पहुंची।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 01:45:20 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 01:54:08 PM (IST)
    MP के किसानों की आवाज बुलंद, कांग्रेस ने धरना देकर BJP सरकार को घेरा, MLA बोले- मंत्री को लाने पर 11 हजार का इनाम
    MP के श्योपुर में कांग्रेस का धरना शुरू, फसल नुकसान पर मुआवजे की कर रहे मांग।

    HighLights

    1. बेमौसम बारिश से सैकड़ों हेक्टेयर फसलें चौपट।
    2. कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर धरना शुरू किया।
    3. MLA बाबू जंडेल ने किसानों की हालत गंभीर बताई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर: बेमौसम बारिश से जिले में सैकड़ों हेक्टेयर फसलें चौपट हो गई हैं। फसल नुकसान के सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर किसान कांग्रेस ने जिला मुख्यालय के पटेल चौक पर धरना शुरू किया। इस दौरान विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि किसानों की हालत बेहद गंभीर है, कई जगहों पर धान, सोयाबीन, मूंग, उड़द और मूंगफली जैसी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं।

    धरने को संबोधित करते हुए विधायक जंडेल ने कहा, "आपदा के समय सरकार को किसानों के बीच पहुंचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला अब तक श्योपुर नहीं पहुंचे हैं, जबकि किसानों की स्थिति देखने के लिए उनका आना जरूरी था। जंडेल ने घोषणा की कि जो व्यक्ति प्रभारी मंत्री को श्योपुर लेकर आएगा, उसे वे स्वयं 11000 का इनाम देंगे।"


    विधायक ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और जब तक मुआवजे की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, धरना जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि फसल नुकसान का सर्वे शीघ्र पूरा कर प्रभावित किसानों को राहत राशि प्रदान की जाए। धरने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों की उपस्थिति रही, जिन्होंने शीघ्र सहायता की मांग की।

