श्योपुर में फरार बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10-12 राउंड चली गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। विजयपुर थाना इलाके के भुजपेरिया गांव में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य मामलों में फरार चल रहे बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपित ने फायरिंग कर दी। फरार बदमाश सेलू यादव और उसके भाई ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। 10-12 राउंड फायर करने की खबर सामने आई है।

जवाबी कार्रवाई और शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस टीम पर हमला होने के बाद जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। इसके बाद शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपित और उसके भाई को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया।