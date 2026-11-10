मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

श्योपुर में फरार बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10-12 राउंड चली गोली

विजयपुर थाना इलाके के भुजपेरिया गांव में फरार बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपितों ने फायरिंग कर दी।

By Deepak DandotiyaEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 05:36:42 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 05:52:22 PM (IST)
श्योपुर में फरार बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10-12 राउंड चली गोली
विजयपुर थाना इलाके के भुजपेरिया गांव में पुलिस टीम पर सेलू यादव ने की फायरिंग (AI Generated Image)

HighLights

  1. भुजपेरिया गांव में 10-12 राउंड चली गोली
  2. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी चलाई गोली
  3. शॉर्ट एनकाउंटर में दोनों आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। विजयपुर थाना इलाके के भुजपेरिया गांव में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य मामलों में फरार चल रहे बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपित ने फायरिंग कर दी। फरार बदमाश सेलू यादव और उसके भाई ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। 10-12 राउंड फायर करने की खबर सामने आई है।

जवाबी कार्रवाई और शॉर्ट एनकाउंटर

पुलिस टीम पर हमला होने के बाद जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। इसके बाद शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपित और उसके भाई को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया।


पुलिस नहीं दे रही जानकारी

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं बता रही है। अधिकारियों ने घटना की पुष्टि नहीं की है। गांव में फायरिंग की खबर से सनसनी फैल गई है।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।