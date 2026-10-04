कूनो से नौरादेही भेजे जाएंगे 2 चीते: 7 अक्टूबर की विदाई की तैयारी तेज, सीएम की अनुमति का इंतजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क से आगामी 7 अक्टूबर को 2 चीतों को नौरादेही भेजे जाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। कूनो प्रबंधन के अधिकारी चीतों को ट्रेंकुलाइज करने से लेकर उन्हें नौरादेही के लिए रवाना करने का समय और रुट भी तैयार कर चुके हैं। अब सिर्फ सीएम की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। रविवार रात 08 बजे तक चीता शिफ्टिंग के लिए सीएम के यहां से मंजूरी नहीं मिल सकी है।

उम्मीद जताई जा रही है कि, आज अनुमति मिल जाएगी। अगर किसी वजह से अनुमति नहीं दी गई तो चीता शिफ्टिंग भी टाली जा सकती है?

7 अक्टूबर को सुबह 7 बजे हो सकते है रवाना