श्योपुर में भर्ती घोटाला : अतिथि शिक्षक के 37 पदों पर 175 नियुक्तियां, मतभेद के बाद सामने आया मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। जिले के ट्राइवल शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों से 138 अधिक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। शासन के ईएचआरएमएस पोर्टल पर 37 पद मंजूर थे, लेकिन विभाग ने 175 अतिथियों को पदस्थ किया।

विभाग में पिछले साल भी ऐसी नियुक्तियों का मामला सामने आया था। विभाग में नियमित शिक्षक उपलब्ध होने के बावजूद कराहल विकासखंड के कई स्कूलों में अतिथि शिक्षक रखे गए। इनमें माध्यमिक शाला सारसिल्ला, हायर सेकंडरी विद्यालय आवदा और मिडिल स्कूल गोरस शामिल हैं।

अतिरिक्त नियुक्तियों के वेतन पर सालभर में करीब दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। समिति सदस्यों के बीच मतभेद के बाद मामला चर्चा में आया।

अब इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठी है

जानकारी के अनुसार, कुछ स्कूलों में शिक्षकों के रिश्तेदारों को भी नियुक्त किया गया और उनकी नियमित उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अब इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठी है। समिति में सहायक आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन और डीपीसी भूपेंद्र शर्मा शामिल हैं।