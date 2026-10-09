श्योपुर में सड़क हादसा: ग्वालियर जा रहे सिख श्रद्धालुओं की ट्रॉली नॉनपुरा घाटी में पलटी, रोड पर मची चीख-पुकार, कई दबे

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। श्योपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवपुरी हाईवे पर नॉनपुरा घाटी में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रॉली के नीचे कई लोगों के दबे होने की खबर है। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

धीरोली गांव से ग्वालियर जा रहे थे सिख श्रद्धालु जानकारी के मुताबिक, श्योपुर के धीरोली गांव से सिख समाज के लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर ग्वालियर में सिख संगत में शामिल होने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि अमावस्या के मौके पर ग्वालियर में सिख संगत का आयोजन था, जिसमें शामिल होने के लिए ये लोग जा रहे थे। इसी दौरान श्योपुर-शिवपुरी हाईवे पर नॉनपुरा घाटी में ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और पलट गई।