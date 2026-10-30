12.26 करोड़ रुपये से चमकेंगी श्योपुर की 7 ग्रामीण सड़कें, PMGSY के तहत होगा निर्माण

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। रेलवे प्रोजेक्ट और अन्य विकास कार्यों के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त हुईं सात ग्रामीण सड़कों के दिन अब बदलने वाले हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इनके पुनर्निर्माण के लिए 12 करोड़ 26 लाख 3 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है।

इन कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।

कलेक्टर शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में विभाग ने इन मार्गों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव भेजे थे। पीएमजीएसवाय के महाप्रबंधक सतेंद्र चौहान के अनुसार, निर्माण पैकेज में पांच साल तक सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित एजेंसी की रहेगी।

इन मार्गों का होगा कायाकल्प