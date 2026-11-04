श्योपुर के कांग्रेस विधायक की मदद करने कोतवाली पहुंचे भाजपा नेता, बोले- अश्लील वीडियो मामले में हम कराएंगे कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। हमारे श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल पर महिला द्वारा संगीन आरोप लगाकर वीडियो वायरल करने वाले आरोपितों के खिलाफ शिकायत के बाद भी अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हम विधायक की मदद करेंगे और उन पर एफआईआर कराएंगे।

कोतवाली थाने में हमने पता कराया है, तो वहां विधायक का आवेदन नहीं आया है। अगर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है तो 20 दिन में वह फारवर्ड होकर कोतवाली में पहुंच जाता, हम देहात थाने में भी विधायक के आवेदन को दिखवाएंगे ताकि, विधायक की मदद कर सकें।