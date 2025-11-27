मेरी खबरें
    कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को पुलिस ने किया नजरबंद, बोले- CM को बताना चाहता था क्षेत्र की समस्याएं

    श्योपुर के बड़ौदा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि वे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन बिना कारण उन्हें रोका गया। घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जबकि प्रशासन इसे सुरक्षा उपाय बता रहा है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 01:52:50 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 01:53:34 PM (IST)
    कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को पुलिस ने किया नजरबंद, बोले- CM को बताना चाहता था क्षेत्र की समस्याएं
    मुख्यमंत्री के आगमन से पहले कांग्रेस विधायक नजरबंद। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को पुलिस ने नजरबंद किया।
    2. मुख्यमंत्री आगमन से पहले उठाया सुरक्षा आधारित कदम बताया।
    3. जंडेल बोले, समस्याओं पर चर्चा करना चाहता था।

    श्योपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। बड़ौदा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आगमन से पहले कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को पुलिस प्रशासन ने गुरुवार सुबह नजरबंद कर दिया। विधायक जंडेल ने बताया कि वे मुख्यमंत्री से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें समय नहीं दिया गया।

    उनका आरोप है कि कांग्रेस विधायक होने के कारण पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली प्रभारी सतीश चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विधायक को पाली रोड स्थित उनके प्रतिष्ठान से डिटेन किया। उसके बाद पुलिस उन्हें उनके निवास लेकर पहुंची और करीब एक घंटे तक नजरबंद रखा। उसके उपरांत पुलिस फोर्स उन्हें देहात थाना लेकर पहुंची, जहां उनकी नजरबंदी जारी है।


    उधर, मुख्यमंत्री के दोपहर 1 बजे बड़ौदा पहुंचने का कार्यक्रम है। वे किसानों के राज्य स्तरीय मुआवजा वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे और लगभग दो घंटे रुकने के बाद उनका हेलीकॉप्टर मुरैना के लिए रवाना होगा। विधायक जंडेल के नजरबंद किए जाने की घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

