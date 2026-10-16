उधार गुटखा न देने पर दुकानदार और उसके भाई के साथ मारपीट, तीन लोगों पर केस दर्ज

नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। आवदा थाना क्षेत्र के भोजका गांव में उधार पुड़िया (गुटखा) देने से मना करने पर तीन आरोपियों ने दुकानदार और उसके भाई के साथ मारपीट की।

आरोप है कि उन्होंने गाली देकर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार, फरियादी बाबूलाल पुत्र रामचंद्र उर्फ रामचरण राठौर (52) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आवदा निवासी उमेद पुत्र मुनीराम आदिवासी और दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनके भाई की दुकान पर उधार पुड़िया मांगने को लेकर उनसे और उनके भाई से मारपीट की।