मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    श्योपुर जिले में दीपावली पर घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गए 6 लोग टीला ढहने से दबे, 12 साल की बच्ची मौत

    श्योपुर जिले के लक्ष्मणपुरा गांव में दीपावली के लिए मिट्टी लेने गए लोगों पर मिट्टी का टीला ढह गया, जिससे एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का विजयपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से गांव में मातम छा गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 12:05:46 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 12:13:40 PM (IST)
    श्योपुर जिले में दीपावली पर घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गए 6 लोग टीला ढहने से दबे, 12 साल की बच्ची मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा गांव में सोमवार को घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गए बच्चों और महिलाओं पर मिट्टी का टीला अचानक ढह गया। इस हादसे में छह लोग मिट्टी के मलबे में दब गए, जिनमें एक 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। मृतका की पहचान शिवानी पुत्री पानसिंह कुशवाह, उम्र 12 वर्ष, निवासी लक्ष्मणपुरा के रूप में हुई है।

    टीआई राकेश शर्मा के अनुसार, सोमवार सुबह गांव की महिलाएं और बच्चे दीपावली की तैयारियों के तहत घरों की लिपाई-पुताई के लिए मिट्टी लेने लक्ष्मणपुरा के पास स्थित एक पुराने टीले पर पहुंचे थे। मिट्टी निकालते समय अचानक टीला धंसक गया और देखते ही देखते छह लोग मलबे में दब गए। घटना इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।


    naidunia_image

    ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी और बचाव कार्य में जुट गए। उन्होंने हाथों और औजारों से मिट्टी हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। लेकिन तब तक 12 वर्षीय शिवानी की सांसें थम चुकी थीं। अन्य पांच लोगों को बेहोशी की हालत में विजयपुर अस्पताल पहुंचाया गया।

    घायलों की सूची इस प्रकार है

    • आशिकी पुत्री करण कुशवाह, उम्र 8 वर्ष, निवासी लक्ष्मणपुरा

    • अनुष्का पुत्री लालपत कुशवाह, उम्र 11 वर्ष, निवासी लक्ष्मणपुरा

    • योगेश पुत्र मनोज कुशवाह, उम्र 8 वर्ष, निवासी लक्ष्मणपुरा

    • मन्नू पुत्र केदार कुशवाह, उम्र 8 वर्ष, निवासी लक्ष्मणपुरा

    • पुनम पत्नी केदार कुशवाह, उम्र 30 वर्ष, निवासी लक्ष्मणपुरा

    विजयपुर थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि मृतका शिवानी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं सभी घायलों का इलाज विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.