श्योपुर जिले में दीपावली पर घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गए 6 लोग टीला ढहने से दबे, 12 साल की बच्ची मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा गांव में सोमवार को घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गए बच्चों और महिलाओं पर मिट्टी का टीला अचानक ढह गया। इस हादसे में छह लोग मिट्टी के मलबे में दब गए, जिनमें एक 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। मृतका की पहचान शिवानी पुत्री पानसिंह कुशवाह, उम्र 12 वर्ष, निवासी लक्ष्मणपुरा के रूप में हुई है।

टीआई राकेश शर्मा के अनुसार, सोमवार सुबह गांव की महिलाएं और बच्चे दीपावली की तैयारियों के तहत घरों की लिपाई-पुताई के लिए मिट्टी लेने लक्ष्मणपुरा के पास स्थित एक पुराने टीले पर पहुंचे थे। मिट्टी निकालते समय अचानक टीला धंसक गया और देखते ही देखते छह लोग मलबे में दब गए। घटना इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।