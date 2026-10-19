प्रोजेक्ट चीता का नया चरण: अब लक्ष्य सिर्फ जीवित रखना नहीं, भारत में आत्मनिर्भर आबादी तैयार करना

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। देश में चीतों को फिर से बसाने की मुहिम अब एक नए दौर में पहुंच रही है। कभी अपने अस्तित्व और नए वातावरण में अनुकूलन के लिए इंसानी निगरानी पर निर्भर रहे चीते अब जंगल में शिकार करने, अपने इलाके स्थापित करने, समूह बनाने और प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने लगे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव