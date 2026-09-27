पर्यटन को बढ़ावा: तीन राज्यों के हाईवे पर लगेंगे चीते वाले साइन बोर्ड, कूनो पहुंचना होगा आसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौजूदगी अब बाहर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ उनकी राह भी आसान करेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के मार्गों पर चीते की तस्वीर वाले सांकेतिक बोर्ड लगाए जाएंगे।

इन पर कूनो नेशनल पार्क की दूरी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। उद्देश्य इन शहरों से गुजरने वाले यात्रियों और पर्यटकों को कूनो की जानकारी देना है ताकि वे वन्यजीव पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश में श्योपुर की ओर आसानी से रुख कर पाएं।