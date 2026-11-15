श्योपुर के हीरापुरा गांव में दबंगों के कब्जे से मुख्य रास्ता बंद, कीचड़ भरे मार्ग से निकालने को मजबूर अर्थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर-विजयपुर। गांव में किसी घर से अर्थी उठती है तो स्वजन को अपनों को खोने का गम तो होता ही है, लेकिन अंतिम विदाई के लिए भी उन्हें कीचड़ और गंदे पानी से जूझना पड़ता है। यह दर्दनाक स्थिति जनपद पंचायत विजयपुर की ग्राम पंचायत गोपालपुर के हीरापुरा गांव की है। यहां करीब 200 फीट लंबे मुख्य रास्ते पर गंदा पानी भरा होने से ग्रामीणों का आवागमन दूभर हो गया है।

हालात यह हैं कि स्कूली बच्चों से लेकर किसानों तक को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस बदहाली के लिए सरकारी रास्ते और जल निकासी के नाले पर कथित अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराया है। नाले को खेतों में मिलाकर पानी का प्राकृतिक बहाव रोका ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन और पानी निकासी के नाले पर कब्जा कर लिया है। नाले को खेतों में मिलाकर पानी का प्राकृतिक बहाव रोक दिया गया। इतना ही नहीं, पूर्व सरपंच द्वारा बनवाई गई आरसीसी नाली और रपटे को बैकहो लोडर(जेसीबी) से तुड़वा दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक, रपटे पर मिट्टी और कचरा डालकर बाउंड्रीवाल व चबूतरे बना लिए गए हैं। इससे जल निकासी का रास्ता बंद हो गया और करीब 200 फीट का मुख्य मार्ग गंदे पानी से लबालब हो गया।

न बस पहुंचती, न ट्रैक्टर निकल पाते रास्ते की दुर्दशा ने गांव की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए गंदे पानी और कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ता है। किसानों को खेतों तक ट्रैक्टर और कृषि उपकरण ले जाने में दिक्कत होती है। शादी-विवाह जैसे आयोजनों में बस और ट्रक गांव के भीतर तक नहीं पहुंच पाते। सबसे पीड़ादायक स्थिति किसी ग्रामीण की मृत्यु होने पर बनती है, जब शवयात्रा को भी इसी कीचड़ भरे रास्ते से निकालना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि मूलभूत सुविधा के अभाव में उनका जीवन मुश्किल हो गया है। ज्ञापन दिखाते ग्रामीण। नईदुनिया फिर से तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन लंबे समय से समस्या झेल रहे ग्रामीणों ने अब प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। बड़ी संख्या में विजयपुर तहसील कार्यालय पहुंचे लोगों ने तहसीलदार मस्तराम गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी नाले और रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग की। साथ ही क्षतिग्रस्त आरसीसी नाली एवं रपटे की मरम्मत कराने और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग उठाई।