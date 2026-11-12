कूनो नेशनल पार्क के दो चीते राजस्थान के जंगलों में पहुंचे, बाघों के इलाके में बढ़ाई गई वन विभाग की निगरानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क के चीतों ने राजस्थान के जंगलों में भी अपना विचरण क्षेत्र बढ़ा लिया है। करौली जिले की करणपुर रेंज में कूनो के दो नर चीते केजीपी-3 और केओएमजी-4 पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में बाघ और तेंदुओं का भी विचरण होता है। ऐसे में एक ही जंगल में तीन बड़े शिकारी वन्यजीवों की मौजूदगी से निगरानी की चुनौती बढ़ गई है।

लोकेशन कानारदा क्षेत्र में भी की गई दर्ज केजीपी-3 पहले मंडरायल से आगे बढ़कर करणपुर पहुंचा था। वहीं केओएमजी-4 ने 10 नवंबर को गोटा घाट के रास्ते चंबल नदी पार की और महाराजपुर नाका होते हुए करणपुर रेंज में प्रवेश किया। उसकी लोकेशन कानारदा क्षेत्र में भी दर्ज की गई है।