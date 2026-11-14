बैंक मैनेजर बनने की खुशी में पार्टी देने जा रहे दोस्तों की कार कंटेनर से टकराई, दो की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। बैंक मैनेजर बनने की खुशी में दोस्तों को पार्टी देने जा रहे युवक की तेज रफ्तार कार धान से भरे कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी भींषण थी कि, कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में बैंक मैनेजर बने राहुल शर्मा और उनके दोस्त यश गर्ग की मौके पर मौत हो गई। जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। घायल लोगों में 2 को नाजुक हालत में कोटा के लिए रेफर कर दिया है।

हादसे की खबर फैलते ही पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों के स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने मर्ग कायम करके शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उनके स्वजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।

हादसे की खबर फैलते ही पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों के स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। पुलिस ने मर्ग कायम करके शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उनके स्वजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।

एनएच-552 पर हुआ हादसा

मामला एनएच-552 पर दांतरदा बायपास रोड़ का है। बताया गया है कि, बीते शुक्रवार को राहुल शर्मा को आईडीबीआई बैंक के मैनेजर का आदेश आया था। खुशी में दोस्तों ने उनसे पार्टी मांगी और वह बीते शुक्रवार की रात कार लेकर सवाई माधोपुर की ओर रवाना हो गए। इसी दौरान उनकी तेज रफ्तार कार दांतरदा बायपास के पास धान से भरे कंटेनर से टकरा गई। गंभीर घायल हुए युवकों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।

खुशी मातम में बदली, स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल