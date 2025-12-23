प्रेमी ने मां के साथ मिलकर की प्रेमिका की सरिए से पीट-पीटकर हत्या, अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने ऐसे दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। ढोढर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या महिला को पत्नी बनाकर रखने वाले प्रेमी और उसकी मां ने लोहे के सरिए से पीट-पीट कर की। अपराध छिपाने की नीयत से अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर ली और शव को मुक्तिधाम तक ले गए। इसी दौरान किसी ने घटना की सूचना ढोढर थाना पुलिस को दे दी।

पुलिस ने मुक्तिधाम पहुंचकर चिता से शव को उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। महिला की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। ढोढर थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह तोमर ने बताया कि ढोढर मंडी वाला सहराना निवासी सनी जाटव ने प्रेमिका मीना बाई को पत्नी बनाकर घर में रखा हुआ था।

बीती शाम घरेलू विवाद के दौरान सनी जाटव ने मां कमलाबाई के साथ मिलकर मीना बाई के साथ लोहे के सरिए से मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मीना बाई मूल रूप से जयपुर की रहने वाली थी। उसने अपने पति को छोड़ दिया था, जिसके बाद सनी जाटव उसे प्रेमजाल में फंसा कर अपने साथ ढोढर ले आया।

कुछ समय बाद ही घर में विवाद और झगड़े शुरू हो गए, जो धीरे-धीरे हिंसा में बदलते चले गए। घटना के बाद आरोपियों ने हत्या को छिपाने के लिए शव को बिना किसी सूचना के अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते पुलिस को खबर मिल गई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है।