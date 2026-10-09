शिवपुरी ने रचा इतिहास: एक साथ 170 पंचायतें हुईं टीबी मुक्त, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 'शिवपुरी मॉडल' की तारीफ की

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। अब तक आपने गांवों को किसी योजना में अव्वल आते देखा होगा, लेकिन शिवपुरी ने जो किया है वो सीधे राष्ट्रीय रिकार्ड बन गया है। एक साथ 170 ग्राम पंचायतों का टीबी मुक्त घोषित होना, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये शिवपुरी के जन-आंदोलन की जीत है।

शुभारंभ कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा हुई शिवपुरी की इसी उपलब्धि के चलते जब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ऑनलाइन ‘टीबी मुक्त भारत टीम' का राष्ट्रीय शुभारंभ किया, तो सबसे ज्यादा चर्चा शिवपुरी की ही हुई। केन्द्र अब जिला नहीं, सीधे ब्लाक स्तर पर टीम बनाकर घर-घर पहुंचेगा और शिवपुरी इसका मॉडल बना है। जनपद पंचायत सभागार में हुए लाइव प्रसारण कार्यक्रम में जब इस बात का ऐलान हुआ तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। कुल मिलाकर शिवपुरी अब सिर्फ जिला नहीं, बल्कि ‘टीबी मुक्त भारत' का लाइव डेमो बन गया है।

सबसे बड़ा रिकार्ड, 170 पंचायतें टीबी फ्री पोहरी, कोलारस और शिवपुरी विकासखंड की कुल 170 पंचायतों को आधिकारिक तौर पर टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा मिला है। एक साथ इतनी पंचायतों का मुक्त होना पूरे मध्यप्रदेश में पहला मामला है। हालांकि सम्मान समारोह में 56 पंचायतों के सरपंच-सचिव ही मौजूद रहे, लेकिन गर्व सभी 170 पंचायतों के चेहरे पर था। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव ने कहा, ये अब सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, ये शिवपुरी का जन-आंदोलन बन चुका है। अब ब्लाक स्तर पर बनेगी स्पेशल टीम, जिसमें एसडीएम से लेकर बीएमओ, एनसीसी कैडेट्स और समाजसेवी संस्थाएं होंगी, जो घर-घर दस्तक देगी।