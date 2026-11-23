नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार रात देहात थाने में पदस्थ आरक्षक प्रशांत जादौन के पैर में गोली लग गई। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। वहां उनका इलाज चल रहा है।

कॉन्स्टेबल ने काफी पी रखी शराब, तंदूर वाले से भी हुआ था विवाद

पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में निवासरत आरक्षक प्रशांत जादौन शनिवार रात पोहरी रोड पर सेंट चार्ल्स स्कूल के पास एक रिसार्ट में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था।