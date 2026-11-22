नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। जिले के बैराड़ से ग्राम जौराई जा रहा ई-रिक्शा मेवासेठ के फार्म के पास सड़क से नीचे पलट गया। हादसे में आठ लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया।

दौड़ रहा था ई-रिक्शा