    शिवपुरी में पागल कुत्ते ने दो घंटे में डेढ़ दर्जन लोगों को काटा, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर किया आतंक का अंत

    Dog Bite: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रविवार की शाम एक पागल कुत्ते ने अचानक ग्रामीणों पर हमला करना शुरू कर दिया। करीब दो घंटे में कुत्ते ने 15 ग्रामीणों को अपना शिकार बना लिया। हालात यह बन गए कि कुत्ते के आतंक का अंत करने के लिए ग्रामीणों को ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे मारना पड़ा गया।

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 09:52:48 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 09:55:44 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। पोहरी थानांतर्गत रविवार की शाम एक पागल कुत्ते ने अचानक ग्रामीणों पर हमला करना शुरू कर दिया। करीब दो घंटे में कुत्ते ने 15 ग्रामीणों को अपना शिकार बना लिया। हालात यह बन गए कि कुत्ते के आतंक का अंत करने के लिए ग्रामीणों को ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे मारना पड़ा गया। घायलों को उपचार के लिए पोहरी स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम घटाई में पिछले कुछ दिनों से एक कु्त्ता पागल हो गया था, हालांकि वह किसी भी ग्रामीणों को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा था, ऐसे में ग्रामीणों ने उस पर कोई गौर नहीं किया और सब कुछ सामान्य चलता रहा।

    इसी क्रम में शनिवार की शाम अचानक से कुत्ते ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। पहले तो कुत्ते ने घर के बाहर बैठे अशुंल नाम के बच्चे पर झपटा और उसे काट लिया। जब कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया तो उसके पिता सुघर सिंह यादव उसे बचाने के लिए आए। कुत्ते ने सुघर सिंह को भी अपना शिकार बना लिया। इसके बाद कु्त्ते ने गांव में घूमते हुए लगातार कई लोगों को शिकार बनाया। कुत्ते ने घटाई गांव के लोगों के साथ-साथ रास्ते से गुजर रहे ग्राम राठखेड़ा, वेशी, भैंसदा, बमरा, रानीपुरा गांव के लोगों पर भी हमला कर दिया।


    आखिर में कुत्ते के आतंक का अंत करने के लिए उसका शिकार बने एक युवक ने कुत्ते को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इसके बाद उसने ग्रामीणों से कहा कि इसने मुझे तो काट लिया है। इसके अलावा न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया है। इसे अगर छोड़ दिया तो और भी कई लोगों को काट लेगा। ऐसे में इस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर इसे मारना लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित होगा। इसके बाद ग्रामीणों ने कुत्ते पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे मार दिया।

    घायलों में ये ग्रामीण हैं शामिल

    घायलों में राठखेड़ा निवासी 10 वर्षीय काजल आदिवासी और 8 वर्षीय सतीश पाल, वेशी निवासी 8 वर्षीय सोनम और 30 वर्षीय अतर सिंह धाकड़, भैंसदा निवासी 6 वर्षीय संजना, बमरा निवासी 9 वर्षीय पूनम बाथम, रानीपुरा निवासी 59 वर्षीय बदामी परिहार, तथा घटाई निवासी 12 वर्षीय अंशुल यादव, 11 वर्षीय अनुष्का पाल और 32 वर्षीय सुघर यादव शामिल हैं।

    इनका कहना है-हमारे यहां 14 लोग पोहरी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे थे। सभी घायलों को एंटी रेवीज इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। इसके अलावा दो-तीन लाेग डायरेक्ट जिला अस्पताल चले गए। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एंटी रेविज वैक्सीन उपलब्ध है। डॉ दीक्षांत शर्मा बीएमओ पोहरी।

