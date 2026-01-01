मेरी खबरें
    झोलाछाप ने लगाया इंजेक्शन, महिला के मुंह से निकला झाग, हुई मौत

    इंजेक्शन लगाते ही अचानक महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह में से झाग आना शुरू हो गए। महिला के मुंह से झाग आते ही झोलाछाप एके राय ने एक किराए का ...और पढ़ें

    By Devendra SamadhiyaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 07:19:23 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 07:33:20 PM (IST)
    गलत इलाज से गई महिला की जान।
    गलत इलाज से गई महिला की जान।

    1. महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया।
    2. वहां पर मौजूद डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
    3. झोलाछाप एके राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    नईदुनिया न्यूज पोहरी। पोहरी तहसील के ग्राम मचादेवरी में सर्दी-जुकाम का उपचार कराने आई महिला को जैसे ही एक झोलाछाप ने इंजेक्शन लगाया वैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। महिला को उपचार के लिए एक निजी हास्पिटल में ले जाया गया, जहां से डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल भेज दिया। इसके बाद स्वजन उसे जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में भी डाक्टरों उसे उसे मृत घोषित कर दिया।

    मृतका के पति ने झोलाछाप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार मचादेवरी निवासी बंटी जाटव गुरुवार की दोपहर अपनी पत्नी सीमा उम्र 27 साल को उपचार के लिए चांदसी डाॅक्टर के नाम से प्रसिद्ध पोहरी के झोलाछाप एके राय के यहां लेकर आया था। बंटी ने झोलाछाप को बताया कि सीमा को सर्दी-जुकाम हो रहा है, इस पर झोलाछाप ने महिला को एक इंजेक्शन लगा दिया।


    इंजेक्शन लगाते ही अचानक महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह में से झाग आना शुरू हो गए। महिला के मुंह से झाग आते ही झोलाछाप एके राय ने एक किराए का वाहन मंगवाया और उसे उपचार के लिए शिवपुरी के सिद्धी विनायक अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डाॅक्टरों ने उसका चैकअप करने के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी।

    महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बंटी ने झोलाछाप एके राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देर शाम सीमा का पीएम करवा कर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया।

    ...और भाग गया झोलाछाप, बंद किया मोबाइल

    बं टी का कहना है कि झोलाछाप एके राय उनके साथ शिवपुरी तक आया था, परंतु जब डाॅक्टरों ने सीमा को मृत घोषित कर दिया तो सिद्धि विनायक अस्पताल से एके राय अचानक गायब हो गया। उसने अपना मोबाइल भी स्विच आफ कर लिया। बंटी के अनुसार वह लगातार उसे फोन लगा रहा है, लेकिन उसका फोन नहीं उठ रहा है।

