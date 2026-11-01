शिवपुरी में रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष: ट्रैक्टर चढ़ाया, कुल्हाड़ी के हमले में महिला की मौत; 11 पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। रास्ते का विवाद दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष का कारण बन गया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ाया और कुल्हाड़ी फरसा से हमला कर दिया। हमले में एक महिला भूरी बाई के सिर में कुल्हाड़ी लग गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 11 लोगों पर हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

बदरवास थानाक्षेत्र की छोटी खजूरी की घटना