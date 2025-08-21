शिवपुरी में दुर्घटना : क्लीनर चला रहा था बस, एक बार कच्चे में उतारी फिर दूसरी बार पोल में मार दी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। देहात थानांतर्गत ग्राम रायश्री के पास घटित हुए सड़क हादसे के कारणों को जानने के लिए जब घायल यात्रियों से बात करने का प्रयास किया तो नईदुनिया को घटना का एक चश्मदीद यात्री रणधीर सिंह निवासी हाथरस उप्र मिला। रणधीर के अनुसार वह करीब पौने चार बजे बाथरूम करने के लिए उठे थे।

बाथरूम करने के बाद वह 15 मिनट बस के ड्रायवर के पास बैठे रहे। उन्होंने देखा कि बस का चालक बोनट पर सो रहा था, जबकि बस का क्लीनर बस चला रहा था। बकौल रणधीर इसी दौरान उसने बस को कच्चे रास्ते पर उतार दिया।

इस पर उसने बस चला रहे दिनेश को टोका। इसके बाद दिनेश बस के चालक को जगाता रहा परंतु वह नहीं जागा। इस वजह से वही गाड़ी को करीब 50-60 की स्पीड पर चलाता रहा। रणधीर के अनुसार करीब 4:10 मिनट पर एक्सीडेंट हो गया। वही बस में सवार क्लीनर दिनेश के भाई मुकेश का कहना है कि वह स्लीपर पर बच्चे के साथ सो रहा था। अचानक से बस ब्रेकर जैसी किसी चीज से उचकी और पोल पर जा टकराई। यही बात बस में सवार एक अन्य महिला यात्री ने भी बताई कि बस अचानक से उचकी और पोल पर जा टकराई। ऐसे में यह प्रतीत हो रहा है कि बस चला रहा व्यक्ति बस पर नियंत्रण नहीं कर पाया और इसी कारण बस दुर्घटना ग्रस्त हुई।