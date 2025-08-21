मेरी खबरें
    Shivpuri Bus Accident: शिवपुरी में हुए बस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक चश्मदीद यात्री से बात की गई। यात्री ने बताया कि बस का क्लीनर बस चला रहा था, जबकि ड्राइवर सो रहा था। क्लीनर ने बस को कच्चे रास्ते पर उतार दिया और फिर पोल से टकरा गई। हादसे में 20 यात्री घायल हुए, जिनमें से चार की हालत गंभीर है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 10:29:08 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 10:32:44 AM (IST)
    शिवपुरी में दुर्घटना : क्लीनर चला रहा था बस, एक बार कच्चे में उतारी फिर दूसरी बार पोल में मार दी
    1. अनट्रेंड ड्रायवर की तरह चला रहा था गाड़ी।
    2. गनीमत रही बस की स्पीड ज्यादा नहीं थी।
    3. ड्राइवर को जगाने की कोशिश की तो नहीं उठा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। देहात थानांतर्गत ग्राम रायश्री के पास घटित हुए सड़क हादसे के कारणों को जानने के लिए जब घायल यात्रियों से बात करने का प्रयास किया तो नईदुनिया को घटना का एक चश्मदीद यात्री रणधीर सिंह निवासी हाथरस उप्र मिला। रणधीर के अनुसार वह करीब पौने चार बजे बाथरूम करने के लिए उठे थे।

    बाथरूम करने के बाद वह 15 मिनट बस के ड्रायवर के पास बैठे रहे। उन्होंने देखा कि बस का चालक बोनट पर सो रहा था, जबकि बस का क्लीनर बस चला रहा था। बकौल रणधीर इसी दौरान उसने बस को कच्चे रास्ते पर उतार दिया।

    इस पर उसने बस चला रहे दिनेश को टोका। इसके बाद दिनेश बस के चालक को जगाता रहा परंतु वह नहीं जागा। इस वजह से वही गाड़ी को करीब 50-60 की स्पीड पर चलाता रहा। रणधीर के अनुसार करीब 4:10 मिनट पर एक्सीडेंट हो गया। वही बस में सवार क्लीनर दिनेश के भाई मुकेश का कहना है कि वह स्लीपर पर बच्चे के साथ सो रहा था।

    naidunia_image

    अचानक से बस ब्रेकर जैसी किसी चीज से उचकी और पोल पर जा टकराई। यही बात बस में सवार एक अन्य महिला यात्री ने भी बताई कि बस अचानक से उचकी और पोल पर जा टकराई। ऐसे में यह प्रतीत हो रहा है कि बस चला रहा व्यक्ति बस पर नियंत्रण नहीं कर पाया और इसी कारण बस दुर्घटना ग्रस्त हुई।

    अगर पुल की दीवार नहीं होती तो 50 फीट गहराई में गिरती बस

    जिस जगह बस का एक्सीडेंट हुआ है और बस पोल से टकराई है, उस जगह पर पुल बना हुआ था। बस पुल पर बनाई गई ऊंची दीवार के सहारे जाकर टकरा गई। अगर पुल की दीवार नहीं होती तो, निश्चित तौर पर बस हाईवे से नीचे करीब 50 फीट की गहराई में जाकर गिरती। ऐसे में यह हादसा बहुत बड़ा भी हो सकता था।

    दिनेश की पत्नी की हालत भी नाजुक

    जिस समय हादसा घटित हुआ, उस समय बस में बस चला रहे दिनेश की गर्भवती पत्नी आरती तोमर निवासी झुंझुनु राजस्थान भी सवार थी। हादसे के साथ ही वह काफी तेजी के साथ उचट कर फिकी। ऐसे में उसके पेट में काफी तेज दर्द होने लगा। इसके अलावा उसकी रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोट आई है। उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है।

