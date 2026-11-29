नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। भौंती थाना क्षेत्र की खोड़ चौकी अंतर्गत ग्राम आसपुर में शनिवार की दोपहर जंगल की जमीन पर ग्रामीण और वन विभाग का स्टाफ आमने-सामने आ गया। ग्रामीण जहां जंगल की जमीन को खेल मैदान निरूपित कर रहे हैं, वहीं दूसरी और वन विभाग के अमले का आरोप है कि ग्रामीण बच्चों के नाम पर जंगल की जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि रेंजर ने अपनी सरकारी पिस्टल से खेल मैदान में गोली चलाकर ग्रामीणों को धमकाने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर रेंजर का कहना है कि, उन पर ग्रामीणों ने हमला करने का प्रयास किया, जिसके चलते उन्हें आत्मरक्षार्थ अपनी सरकारी पिस्टल निकालनी पड़ी, फायर की कहानी झूठी है।

वन विभाग की जमीन पर चल रहा है प्लांटेशन का काम

जानकारी के अनुसार, आसपुर गांव में वन विभाग की जमीन पर प्लांटेशन का काम चल रहा है। इसी के चलते वहां बाउंड्री बनाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग बच्चों के खेल मैदान को प्लांटेशन के अंदर लेना चाह रहा है। इसी पर ग्रामीणों और वन विभाग के अमले के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने खोड़ चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने लिखित आवेदन में कहा है कि 28 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे करेरा रेंजर लक्ष्मण मीना, आसपुर बीट प्रभारी राजाराम कटारिया और अन्य स्टाफ मेन रोड स्थित खेल मैदान पहुंचे।

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