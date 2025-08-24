मेरी खबरें
    MP में मेंढक के बाद अब आंगनबाड़ी की दाल में दिखी इल्ली, परिजनों ने जमकर काटा बवाल

    MP News: मध्य प्रदेश में खाना बनाने में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। एक दिन पहले आदिवासी हॉस्टल के खाने में मेंढक देखने को मिला था और अब दाल में झिल्ली मिलने से हड़कंप मच गया है। ऐसा होने के परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। उनका कहना है कि इसको लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 04:36:27 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 04:36:27 PM (IST)
    आंगनबाड़ी की दाल में दिखी इल्ली

    1. परिजन बोले कि पूर्व में भी निकले हैं खाने में कीड़े
    2. शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई
    3. अधिकारियों को दर्ज कराई शिकायत

    नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। करैरा कस्बे में शनिवार को बच्चों के पोषण आहार की दाल में महिलाओं ने इल्ली देखीं तो वार्ड में हंगामा खड़ा हो गया। महिलाओं ने मामले की शिकायत वार्ड में रहने वाली एक भाजपा नेत्री को दर्ज कराई। भाजपा नेत्री ने पूरे मामले से विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों ने मामले में नोटिस देने की बात कही है।

    शिकायतों की नहीं हुई सुनवाई

    जानकारी के अनुसार शनिवार को करैरा के वार्ड क्रमांक-4 की कुछ महिलाएं वार्ड क्रमांक-4 में रहने वाली भाजपा महिला मोर्चा की जिला कोषाध्यक्ष संगीता खत्री के पास पहुंचीं। उनका कहना था कि वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र पर आए दिन पोषण आहार कभी कीड़े तो कभी इल्ली निकलती हैं। कई बार शिकायत कर चुके हैं, कोई सुधार नहीं हो रहा। महिलाएं संगीता खत्री को अपने साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर लेकर पहुंचीं।

    महिलाओं ने आंगनबाडी केंद्र पर मचाया हंगामा

    वहां देखा तो दाल में इल्ली तैर रही थीं। इस पर महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र पर हंगामा कर दिया। मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण आहार सप्लाई करने वाले समूह के कर्ताधर्ता तऊज खान भी पहुंच गए। संगीता खत्री के अनुसार उन्होंने इल्ली युक्त दाल को फिकवाया और बच्चों को खाने से रोका। महिलाओं ने आंगनबाडी केंद्र पर अक्सर ऐसा खाना मिलने के आरोप लगाए। इसके बाद मामले की शिकायत अधिकारियों को दर्ज कराई गई, जिस पर वह लोग भी केंद्र पर पहुंच गए।

    इनका कहना है-

    -मैं जब आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची तो वहां दाल में इल्ली थीं। मैंने वह खाना बच्चों को नहीं खाने दिया। पूरा खाना फिकवा दिया, ऐसा खाना खाने से तो बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तऊज खान ने बताया कि वह 5 केंद्रों पर पोषण आहार भेजते हैं। ऐसे में निश्चित ही यह खाना अन्य केंद्र के बच्चों ने तो खा ही लिया होगा।

    संगीता खत्री, कोषाध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा।

